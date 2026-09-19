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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد انقطاع 3 سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي.. بدء العام الدراسي في قطاع غزة

بدء العام الدراسي في قطاع غزة
بدء العام الدراسي في قطاع غزة
أ ش أ

انطلق اليوم، السبت، العام الدراسي الجديد لطلبة قطاع غزة، في ظل ظروف استثنائية، وذلك بعد انقطاع دام 3 سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 /2027 في قطاع غزة، جاء بعد استكمال الترتيبات اللازمة وتقييم الواقع التعليمي، عبر مسارات تعليمية متعددة لتراعي ظروف جميع الطلبة داخل القطاع وخارجه.

وعزت الوزارة تأخير بدء العام الدراسي في غزة إلى أسباب فنية ولوجستية، ومراعاة لظروف الطقس وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أن جزءا كبيرا من الطلبة سيتلقون تعليمهم في خيم وكرافانات.

وأوضحت أن العملية التعليمية ستنظم وفق مسارين أساسيين (الوجاهي والافتراضي) لضمان انتظام التعليم واستمرار مسيرة الطلبة، وذلك على عدة نواحي أهمها التعليم الوجاهي، وهو مخصص للطلبة المتواجدين داخل قطاع غزة القادرين على الالتحاق بالمدارس الوجاهية.

وتستند خطة الوزارة في غزة إلى التوسع في التعليم الوجاهي، من خلال توفير نحو 700 نقطة تعليمية موزعة في مختلف المناطق، إلى جانب 25 مدرسة مؤقتة من المتوقع تسلمها قريبا.

ويبلغ عدد الطلبة المستفيدين من العملية التعليمية في القطاع نحو 541 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 100 ألف في مدارس "الأونروا".

وبالتوازي مع التعليم الوجاهي، ستستمر المدارس الافتراضية للطلبة غير القادرين على الالتحاق بالنقاط التعليمية، وكذلك لطلبة غزة الموجودين خارج القطاع، لا سيما في مصر.

وتستفيد المدارس الافتراضية المخصصة لطلبة غزة في الخارج من نحو 20 ألف طالب وطالبة، فيما تستهدف المدارس الافتراضية داخل القطاع نحو 70 ألف طالب وطالبة ممن يتعذر عليهم الالتحاق بالتعليم الوجاهي.

وتستعد الوزارة لإطلاق بيئة التواصل المدرسي "eSchool" الخاصة بقطاع غزة بالتزامن مع بدء العام الدراسي، بما يعزز التواصل بين الطلبة والكوادر التعليمية ويضمن استمرارية العملية التعليمية.

كما ستواصل برامج الإسعاف والدعم النفسي والإرشاد عن بُعد، إلى جانب الدعم الفني لمعالجة المشكلات الطارئة التي تواجه الطلبة والكوادر التعليمية.

وتتضمن الخطة كذلك إشراك طلبة قطاع غزة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الوزارة، بما يضمن مشاركتهم في البرامج التعليمية والتربوية.

ولدعم وتعزيز التعليم التفاعلي في المدارس، فقد جرى وعلى مدار الشهور الماضية استكمال ربط 1926 مدرسة بخدمة الإنترنت فائق السرعة/ الفايبر، وبذلك تكون الغالبية العظمى من المدارس مزودة بخدمة الإنترنت عالي الكفاءة.

ولضمان توفير بيئة داعمة للعملية التعليمية وضمان الاعتمادية في توفير مصادر الطاقة، فقد وصل عدد المدارس المزودة بأنظمة طاقة شمسية إلى أكثر من 900 مدرسة والتي تشكل حوالي 45% من المدارس، ويجرى العمل على تزويد العشرات منها خلال الفترة القريبة.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 846 ألف طالب وطالبة التحقوا بمدارس الضفة الغربية، في الخامس من الشهر الجاري، إيذانا بانطلاق العام الدراسي 2026/2027، موزعين على 2,537 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وبإشراف نحو 54 ألف معلم ومعلمة.

العام الدراسي قطاع غزة انقطاع 3 سنوات

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