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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أحاديث نبوية عن الرحمة في الإسلام.. احذر من قسوة القلب

أحاديث نبوية عن الرحمة في الإسلام
أحاديث نبوية عن الرحمة في الإسلام
محمد شحتة

ورد عن رسول الله أحاديث كثيرة تحث المسلمين على التخلق بالرحمة فيما بينهم ومع جميع الخلق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله الصادق المصدوق أبا القاسم صاحب هذه الحجرة يقول: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ». [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

أحاديث نبوية عن الرحمة

كما وردت أحاديث نبوية عن الرحمة، منها ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي قال: «اطْلُبُوا الْمَعْرُوفَ مِنْ رُحَمَاءِ أُمَّتِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ، وَلَا تَطْلُبُوهُ مِنَ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. يَا عَلِيُّ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْمَعْرُوفَ وَخَلَقَ لَهُ أَهْلًا، فَحَبَّبَهُ إِلَيْهِمْ وَحَبَّبَ إِلَيْهِمْ فِعَالَهُ، وَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ طُلَّابَهُ، كَمَا وَجَّهَ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجَدْبَةِ لِيُحْيِيَ بِهِ أَهْلَهَا، وَإِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ». [رواه الحاكم في المستدرك والديلمي].

وأكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، أن الرحمة لا تُنزع إلا من شقي؛ لأن الرحمة في الخلق رقة القلب، ورقته علامة الإيمان، ومن لا رقة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي، فمن لا يُرزق الرحمة فشقي، فاعلموا أن غلظة القلب من علامات الشقاوة.

أوقاف لرعاية الحيوانات والرحمة بها

وفهم المسلمون هذه الرحمة فهمًا شاملًا، وأحسنوا تطبيق هذا الأدب النبوي الرفيع؛ فقاموا بعمل أوقاف لرعاية الحيوانات والرحمة بها، منها: وقف على مساقي الكلاب، ووقف للكلاب الضالة في عدة جهات، يُنفق من ريعه على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب؛ استنقاذًا لها من عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء. ووقف لإطعام الخيل العاجزة عن العمل، وكان المرج الأخضر في دمشق وقفًا على الحيوانات المُسِنَّة؛ تأكل حتى تموت دون أن يضطر أصحابها إلى قتلها تخلصًا من نفقاتها. وكان هناك وقف على تمريض القطط والكلاب والحيوانات المريضة ورعايتها حال هرمها.

وتابع علي جمعة: لم تقف الرحمة عند إنشاء الأوقاف، بل ظهرت آثارها في العمارة والمنشآت العامة؛ ففي العصر العثماني، وبالتحديد في مجموعة محمد بك أبي الذهب بالقاهرة، أُلحق بالمسجد سبيلٌ لإمداد المارة بالماء، وحوضٌ لسقي الدواب، وكان من أوقافه شراء الغلال ونثرها لإطعام طير السماء. وهكذا امتدت الرحمة إلى الإنسان والدواب والطير، وتحولت من خُلُق يُوعَظ به إلى عمل مؤسسي وواقع يعيشه الناس.

وهكذا كان المسلمون يحوِّلون إرشادات رسول الله إلى واقع عملي يعيشون فيه، فحازوا الشرف والعز وخير الدنيا والآخرة.

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