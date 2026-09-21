اليوم.. عروض من الفلكلور المصري في افتتاح مؤتمر الهوية الوطنية بمكتبة الإسكندرية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بعروض فلكلورية وفنية تعكس تنوع التراث المصري وثراء الهوية الوطنية، ضمن فعاليات مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، المقرر عقده بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية.

افتتاح فعاليات المؤتمر

ويفتتح فعاليات المؤتمر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب ورؤساء الجامعات والهيئات والمؤسسات العامة، ونخبة من الإعلاميين والمثقفين وأساتذة الجامعات، وعدد من الشباب.

وتقدم فرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفقرات الفنية المستلهمة من ألوان الفلكلور المصري، والتي تجسد تنوع الموروث الشعبي وثراء الهوية الثقافية المصرية، إلى جانب فقرات فنية تستعرض ملامح المجتمع السكندري وتراثه، بقيادة الفنان نصر الدين محمد.

وتأسست فرقة الحرية للفنون الشعبية عام 1998، وتتميز بتقديم عروض مستوحاة من التراث السكندري، بالاعتماد على الأداء الحركي والاستعراضات الراقصة كعنصرين أساسيين في عروضها، بما يعكس خصوصية الهوية الثقافية المصرية.

وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية المحلية والدولية، وحققت عددًا من الجوائز والتكريمات، لتواصل دورها في الحفاظ على الموروث الشعبي وتقديمه للأجيال الجديدة في صورة فنية معاصرة.