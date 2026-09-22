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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

350 كيلو من المخلفات في ساعة.. متطوعو فنادق شرم الشيخ ينظفون شواطئ محمية نبق

حملة النظافة في محمية نبق
حملة النظافة في محمية نبق
ايمن محمد

نفّذ عدد من العاملين والمتطوعين بفنادق ومنتجعات مدينة شرم الشيخ حملة تطوعية لتنظيف شواطئ محمية نبق، بمشاركة 30 متطوعًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتنظيف خلال شهر سبتمبر، وتعزيزًا لجهود الحفاظ على البيئة الطبيعية والمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وأسفرت الحملة، التي نُفذت بالتعاون بين عدد من فنادق ومنتجعات شرم الشيخ ومشروع «جرين شرم»، عن جمع نحو 350 كيلوجرامًا من المخلفات خلال ساعة واحدة فقط، في مشهد يعكس حرص العاملين بالقطاع السياحي على المشاركة في حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة التي تتميز بها جنوب سيناء.

وأكد منظمو الحملة أن المشاركة التطوعية أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة خلال وقت قياسي، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية، والحد من إلقاء المخلفات، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تدعم جهود الاستدامة البيئية.

ووجّهت فنادق ومنتجعات شرم الشيخ الشكر إلى جميع المشاركين في الحملة، وإلى مشروع «جرين شرم» على التعاون في تنظيم المبادرة، مؤكدين أن الحفاظ على البيئة مسئولية مشتركة، تتطلب تكاتف جهود المجتمع والقطاع السياحي والجهات المعنية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتأتي مثل هذه المبادرات في إطار دعم مفهوم السياحة المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي لدى العاملين والزائرين، بما يسهم في الحفاظ على المقومات التي تمثل أحد أهم عناصر الجذب السياحي في مدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء.

 

جنوب سيناء محمية نبق حملة نظافة

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