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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل: العلاقات المصرية السعودية نموذج متميز للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين

وزير النقل المهندس كامل الوزير
وزير النقل المهندس كامل الوزير
أ ش أ

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير إن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجا متميزا للعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين، بما تستند إليه من روابط تاريخية ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل، اليوم الثلاثاء، إلى مقر السفارة السعودية بالقاهرة؛ لتقديم التهنئة للسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الشقيقة، وذلك في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية والروابط الراسخة التي تجمع البلدين.

ونقل الوزير، خلال اللقاء، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي الشقيق؛ بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنيا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء.

وأشار إلى الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عكست عمق ومتانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، وما تحظى به من دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين من منطلق مبدأ راسخ مفاده أن «مصر والسعودية.. دائما معًا».

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات المتاحة لدى الجانبين؛ بما يسهم في زيادة حجم التعاون والمشروعات المشتركة، ويعزز المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، لافتًا إلى أن مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتنسيق الجهود ودفع التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات البلدين.

وشدد على وجود تعاون كبير بين البلدين الشقيقين في مجال النقل والممرات اللوجستية المختلفة، لافتًا إلى أهمية ممر التجارة العربى الجنوبي الذي يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربى عبر مصر، وكذلك من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا ومنه إلى ميناء نيوم (ضبا سابقا) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية، ومن ثم إلى باقي دول الخليج.

وتابع أنه وفي إطار تحويل السياسات إلى إنجازات ملموسة، شرعت مصر في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، بما يساهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، ويجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية، ويعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

من جانبه، أعرب سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية عن خالص تقديره وامتنانه إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على هذه التهنئة الكريمة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية - السعودية تمثل نموذجًا راسخًا للأخوة والتعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين، وتحظى بدعم ورعاية كاملة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، بما أسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا ومحوريًا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم جهود التنمية الشاملة.

وزير النقل المهندس كامل الوزير العلاقات المصرية السعودية صالح بن عيد الحصيني

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