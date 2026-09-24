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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع «مصر واليونان وقبرص» لتعزيز الأمن بشرق المتوسط

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص
وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص
أ ش أ

 استضافت جمهورية مصر العربية الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص، وبدأ الاجتماع بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ أكد خلالها اعتزازه بالعلاقات الممتده التى تربط بين شعوب وحكومات مصر واليونان وقبرص والمساعي الدائمة لترسيخ الأمن والاستقرار فى منطقة شرق المتوسط .

وأشار إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود من خلال البناء على المخرجات السابقة لآلية التعاون الثلاثى بما يخدم المصالح المتبادلة.

جاء ذلك في إطار تعميق علاقات الشراكة الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة .

وأعرب وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية نيكولاوس دندياس عن تقديره للقوات المسلحة المصرية لما تمثله من قوة عسكرية واستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية الاجتماع لرسم مستقبل أفضل للقوات المسلحة للدول الثلاث بما يدعم آفاق التعاون العسكرى المشترك؛ في إطار إحترام المواثيق والقوانين الدولية .

فيما أشار وزير الدفاع بجمهورية قبرص فاسيليس بالماس إلى أن الاجتماع هو امتداد للقمة الثلاثية، التي جمعت القيادات السياسية في مدينة العلمين خلال الشهر الجاري، كما أكد ضرورة التنسيق المشترك في هذه المرحلة فى ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التى تمر بها المنطقة.

وفي نهاية الاجتماع الثلاثي؛ جرى توقيع بيان ختامي مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية؛ لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية من أجل مواجهة التحديات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.

وعقد الفريق أشرف سالم زاهر لقاء ثنائيا على هامش الاجتماع مع وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية؛ تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات العسكرية فى مختلف المجالات بين الجانبين .

كما عقد القائد العام للقوات المسلحة لقاء ثنائى مع وزير الدفاع بجمهورية قبرص تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر الفعاليات: الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية وسفيرا اليونان وقبرص بالقاهرة.

مصر دفاع مصر واليونان وقبرص الاجتماع

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