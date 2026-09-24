محافظ الوادي الجديد تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الصناعات الغذائية بالخارجة

تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع صناعات غذائية بالشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد بنظام المطور الصناعي، وذلك على مساحة 50 فدانا بطريق الخارجة/ أبو طرطور ، يرافقها جهاد متولي، رئيس المركز.

وأوضحت المحافظ أن تم الانتهاء من تخصيص الأرض الخاصة بالمشروع وجار استكمال الدراسات والتنسيقات اللازمة بما يضمن الاستغلال الأمثل للموقع وربطه بالمرافق والخدمات الأساسية وخدمة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية المجاورة ودعم التكامل بين المشروعات الزراعية والصناعية بالمحافظة.

وأكدت “مجدي” أنه جار إنشاء مجمع صناعي آخر بطريق بلاط/ العوينات على مساحة 50 فدانا أيضًا؛ لخدمة الصناعات التحويلية وعلى رأسها الصناعات القائمة على إنتاج التمور وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتسق مع توجهات المحافظة نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة وداعمة للتنمية المستدامة.