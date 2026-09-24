لتنظيف الكلى.. خطة منزلية لعلاج الأملاح نهائيا

يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الأملاح في الجسم مما يعرض الكلى لمشكلات عديدة.. فكيف تتخلص منها؟!

وفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك اليكم طرق طبيعية ومنزلية للتعامل مع أملاح وترسبات الكلى.

شرب عصير الليمون الطبيعي

يمكن إضافة عصير الليمون إلى الماء، لاحتوائه على السيترات التي تساعد على تقليل تكوين حصوات الكلى.

موازنة الكالسيوم والأكسالات في الوجبات

تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل السبانخ والمكسرات مع مصادر الكالسيوم في الوجبة نفسها، للمساعدة على ارتباطهما في الأمعاء وتقليل وصول الأكسالات إلى الكلى.

الابتعاد عن السكريات المضافة والمشروبات الغازية

قد تساهم المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية في زيادة احتمالية تكوين حصوات الكلى.

الأعشاب والمكملات

توجد الكثير من الأعشاب المفيدة لعلاج الأملاح أبرزها شاي البقدونس أو الشاي الأخضر، وقد يساعد تناول السوائل على زيادة تدفق البول.

خل التفاح

يعتقد بعض الأخصائيين أن خل التفاح المخفف بالماء قد يساعد في تقليل تكوين الحصوات، مع ضرورة استشارة الطبيب في بعض الحالات.