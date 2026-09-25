سعر الدولار اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 .. اخر تحديث

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع وجود تفاوت محدود بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار 51.741 جنيه في بنك HSBC، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 51.852 جنيه وفقًا للبيانات المتاحة.

سعر الدولار اليوم في البنوك

HSBC: شراء 51.741 جنيه، بيع 51.839 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

بنك مصر: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

المصرف المتحد: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

البنك المصري الخليجي: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 51.730 جنيه، بيع 51.830 جنيه.

بنك البركة: شراء 51.720 جنيه، بيع 51.820 جنيه.

QNB الأهلي: شراء 51.720 جنيه، بيع 51.820 جنيه.

البنك المركزي المصري: شراء 51.714 جنيه، بيع 51.852 جنيه.

كريدي أجريكول: شراء 51.690 جنيه، بيع 51.790 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 51.660 جنيه، بيع 51.760 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 51.390 جنيه، بيع 51.490 جنيه.

أعلى وأقل سعر للدولار

وبحسب الأسعار المسجلة، جاء HSBC في مقدمة البنوك من حيث سعر شراء الدولار عند 51.741 جنيه، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أقل سعر للشراء عند 51.390 جنيه.

أما على مستوى البيع، فقد سجل البنك المركزي المصري 51.852 جنيه كأعلى سعر بيع ضمن القائمة، مقابل 51.490 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.