ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "MEIN SCHIFF 5" وعليها 3502 راكب

استقبلت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، اليوم ، السفينة السياحية "MEIN SCHIFF 5" القادمة من ميناء هيراكليون بدولة اليونان وعليها 3502 راكب، من بينهم 2560 سائحًا و942 من أفراد الطاقم، على أن تغادر السفينة مساء اليوم متجهة إلى ميناء رودس باليونان.

وقال المتحدث باسم ميناء الاسكندرية أحمد بريقع - في بيان اليوم - إن زيارة السفينة إلى ميناء الإسكندرية تأتي في إطار حركة السفن السياحية المتنامية التي يشهدها الميناء بما يعكس ما يتمتع به من مقومات تؤهله لاستقبال مختلف أنواع السفن السياحية، وتقديم الخدمات اللازمة للركاب وفق أعلى مستويات الكفاءة.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج السياحي للركاب زيارات إلى عدد من المواقع الأثرية والتاريخية في الإسكندرية والقاهرة والجيزة، تشمل المعالم المصرية القديمة واليونانية الرومانية والإسلامية، إلى جانب تنظيم جولة بالدراجات داخل مدينة الإسكندرية لعدد من الركاب، للتعرف على معالم المدينة وأجوائها المميزة.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، حيث جرى استقبال الركاب من خلال الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية، مع إنهاء جميع الإجراءات بسهولة ويسر، بما يضمن تقديم تجربة متميزة لزائري المدينة.

وقامت الإدارة العامة لحركة الركاب بمحطة الركاب البحرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الركاب وتنظيم حركة دخولهم وخروجهم، بالتنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالميناء، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأكدت أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مستمرة في دعم وتنشيط حركة السياحة البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة ميناء الإسكندرية كمحطة مهمة على خريطة السياحة البحرية بالبحر المتوسط، والاستفادة من المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية ومختلف المقاصد السياحية المصرية.