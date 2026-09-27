تنفيذ إزالة 26 تعديا على الأراضي و البناء المخالف في الإسماعيلية

تابع اللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أعمال تنفيذ الإزلالات ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٣٠ لحملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تحت إشراف السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب ونواب رئيس المركز، ورؤساء القرى وممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ووفقًا للتقرير اليومي لأعمال المرحلة الثانية من الموجة ٣٠، تم تنفيذ ٢٦ حالة إزالة لمخالفات وتعديات بمساحات متنوعة، وجاء بيان الإزالات كالتالي:

أولًا: موقف أراضي أملاك الدولة

تم تنفيذ إزالة ١٣ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت ٣٢ فدانًا و٨ قراريط و١٤ سهمًا،

وذلك بواقع إزالة ١٠ حالات تعدٍّ خارج المنظومة بمساحة ٣ أفدنة و١٥ قيراطًا و١٨ سهمًا، إزالة حالتين من حالات التعدي داخل منظومة القانون رقم ١٤٤ بمساحة ١٦ فدانًا و١٢ قيراطًا، إزالة حالة واحدة من حالات التعدي داخل منظومة القانون رقم ١٦٨ بمساحة ١٢ فدانًا و٤ قراريط و٢٠ سهمًا.

ثانيًا موقف المتغيرات المكانية، تم تنفيذ إزالة ٤ حالات لمتغيرات مكانية بمساحة إجمالية بلغت ١٣٤٠ مترًا مربعًا، وذلك ضمن جهود المحافظة في التعامل الفوري مع المخالفات التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

ثالثًا: التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد ٩ حالات مخالفات بناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة بلغت ٦ قراريط، في إطار التصدي الفوري للبناء المخالف ومنع المخالفة قبل استكمالها.

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٣٠ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٢٩ أغسطس حتى ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦، والمرحلة الثانية في الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، والمرحلة الثالثة في الفترة من ٢٤ أكتوبر حتى ١٣ نوفمبر ٢٠٢٦،

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.