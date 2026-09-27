قرار جمهوري جديد.. تفويض وزير الدفاع في اختصاصات من قانون التعبئة العامة لمدة عام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 395 لسنة 2026، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.

وأوردت الجريدة الرسمية: يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه لمدة سنة اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

وجاء في المادة الثانية، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، حيث صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الآخر سنة 1448هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2026م.