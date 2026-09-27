تأجيل موعد تسليم المدرج الثالث في مطار هيثرو البريطاني إلى 2039

تأجلت خطط إنشاء مدرج ثالث في مطار هيثرو في لندن لمدة 4 سنوات، ما يدفع الموعد المتوقع لافتتاحه إلى 2039، بعدما أبلغ مسؤولون تنفيذيون كبار في أكبر وأشد مراكز الطيران ازدحامًا في المملكة المتحدة الحكومة بأن الوفاء بالموعد الأصلي المحدد في 2035 لم يعد ممكنًا.



ويمثل الإطار الزمني المعدل انتكاسة لطموحات رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الرامية إلى دفع النمو الاقتصادي، بالتزامن مع بدء المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول، بحسب ما أوردته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.



كانت وزيرة الخزانة البريطانية السابقة راشيل ريفز، قد أعلنت هدف افتتاح المدرج في يناير الماضي، واعتبرت أن الجدول الزمني طموح للغاية، وأكدت ريفز على الدعم الرسمي للمشروع باعتباره محركًا للتوسع الاقتصادي، قائلة إنه سيوفر 100 ألف وظيفة.

ويعتزم مطار هيثرو الحصول على موافقة التخطيط بحلول 2029، وتمسك طوال الفترة الماضية بأن بناء المدرج خلال 10 سنوات من الحصول على الموافقة يظل هدفًا معقولًا، ويرى مسؤولو المطار أنه يمكن تسريع أعمال البناء، لكنهم يقولون إن ذلك سيتطلب إزالة المزيد من العقبات التنظيمية، إلى جانب إصلاحات قوانين التخطيط التي أجراها الوزراء بالفعل.



وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "من الصواب وضع أهداف طموحة؛ فكلما بدأ التوسع مبكرًا، استفادت المملكة المتحدة بأكملها في وقت أقرب وكان تركيزنا دائمًا على الحصول على موافقة التخطيط بحلول 2029.. بمجرد تحقيق ذلك، سيفتح المدرج خلال عقد من الزمن، ويمكن الشعور بفوائد التوسع اعتبارًا من اليوم. وسيؤدي المشروع إلى توفير ما لا يقل عن 108 ألف وظيفة جديدة واستثمارات بمليارات الجنيهات الإسترلينية في سلاسل الإمداد في جميع أنحاء البلاد".



وقال متحدث باسم وزارة النقل البريطانية: "لا يوجد حاليًا طلب تخطيط قائم لمدرج ثالث، ولا يمكننا التعليق على عمليات التشاور الجارية أو التأثير عليها بطريقة لن تؤدي إلا إلى تأخير التقدم.. كان الجدول الزمني دائمًا طموحًا"، حسب "إندبندنت".



وتابع المتحدث: "سنواصل العمل بسرعة مع الجهات الداعمة للمشروع، بما في ذلك مطار هيثرو، وجميع الأطراف المعنية الأخرى، لضمان وجود الإطار المناسب الذي يمكن من خلاله النظر في طلب تخطيط لإنشاء مدرج ثالث".