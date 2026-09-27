البحرين ترفع حصيلتها إلى 13 ميدالية بآسياد ناجويا

واصلت مملكة البحرين تألقها في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقامة في آيتشي-ناجويا باليابان والتي تستمر حتى 4 أكتوبر القادم، بعدما رفعت حصيلتها إلى 13 ميدالية ملونة، بواقع 8 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، لتصعد إلى المركز السابع في الترتيب العام للدورة، وتتصدر الدول العربية مع استمرار المنافسات.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد، أن الزيادة الجديدة في رصيد البحرين، جاءت بعدما نجحت بطلات المملكة في إضافة ميداليتين جديدتين، بعد أن أضافت العداءة وينفرد يافي من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للسيدات، وبرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 69 كيلوجراماً للسيدات بواسطة الرباعة إنجريد جروسو، لتواصل البحرين حضورها ضمن المراكز المتقدمة في الترتيب العام، في مشاركة تشهد تحقيق نتائج لافتة على مستوى مختلف الألعاب.

وكانت العداءة وينفرد يافي أبرز عناوين المشاركة البحرينية، بعدما أحرزت ذهبية سباق 3000 متر موانع للسيدات، إثر إنهائها السباق بزمن قدره 9:04.36 دقيقة، لتضيف ذهبية جديدة إلى رصيد المملكة وتعزز حصيلتها من الميداليات الذهبية في الدورة.

وفي منافسات ألعاب القوى أيضاً، واصلت العداءة أديديونج حضورها بين نخبة المشاركات، بعدما أنهت نهائي سباق 200 متر للسيدات في المركز الخامس، مسجلة زمناً قدره 23.41 ثانية.

ونجح منتخب البحرين للسيدات في التأهل إلى نهائي سباق التتابع 4×100 متر، بعدما أنهى منافسات التصفية بزمن قدره 44.42 ثانية، ليواصل مشواره في المنافسة على المراكز المتقدمة في السباق.

وعلى صعيد منافسات الرجال، احتل منتخب البحرين المركز السادس في تصفيات سباق 4×100 متر، بعدما سجل زمناً قدره 40.03 ثانية، فيما أنهى أحمد محمود منافسات القفز العالي في المركز الثاني عشر، بعدما سجل ارتفاعاً بلغ 2.05 متر.