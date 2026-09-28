متحدث إنبي: أيمن الشريعي يبرم عقودا تاريخية في الكرة المصرية

أشاد أحمد شوقي غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، بالدور الذي يقوم به أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة النادي، في إدارة الملفات التعاقدية، مؤكدًا أن الأخير يبرم اتفاقات وصفها بالتاريخية في الكرة المصرية.

وقال غريب، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن أيمن الشريعي نجح في وضع أسلوب مختلف في إدارة العقود والاتفاقات الخاصة بالنادي، مشيرًا إلى أن بعض هذه التعاقدات تعد الأولى من نوعها في تاريخ الكرة المصرية.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه السياسة تعكس رؤية جديدة في إدارة الأندية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من حقوق اللاعبين والعقود.