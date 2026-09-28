برلمانية: الاستثمارات الأجنبية بوابة لزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تقديم الدعم الكامل للشركات العالمية يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين.



واشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة أن وجود الشركات العالمية وتوسعها في السوق المصرية يمثل فرصة لتعزيز القدرات الإنتاجية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

تيسير الإجراءات أمام المستثمرين



وأشارت عضو النواب إلى أن استمرار العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الأعباء، وتوفير بيئة أعمال مستقرة، من شأنه أن يدعم جهود الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.



جاء ذلك بعد أن شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اول أمس السبت، افتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات شامبو بمصنع شركة خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على بدء أعمالها في مصر.



وخلال الافتتاح ، أكد الدكتور محمد فريد أن توسع الشركات الصناعية العالمية القائمة في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن دعم المستثمرين القائمين وتمكينهم من التوسع وزيادة استثماراتهم يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .