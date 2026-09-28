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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: وزير الخارجية الإيراني سيلتقي بالوسطاء في نيويورك

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

أفادت وكالة الأنباء  الإيرانية «إسنا»، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعقد لقاءات مع الوسطاء في مدينة نيويورك، في إطار التحركات الدبلوماسية الجارية بشأن الملف الإيراني.

ولم تكشف الوكالة عن أسماء الوسطاء المشاركين في اللقاءات أو موعد انعقادها، إلا أن التحرك يأتي بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمباحثات الرامية إلى بحث سبل التوصل إلى تفاهمات بين طهران وواشنطن.

وتأتي هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه نيويورك نشاطا دبلوماسيا مكثفا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تحركات من أطراف عدة لدفع المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت تقارير قد أفادت بأن الوسطاء يعتزمون إجراء محادثات منفصلة مع الجانبين الأمريكي والإيراني، لبحث نسخة منقحة من مقترح إيراني يتعلق بخطة تفاوضية تمتد لسبعة أيام.

ويأتي تحرك عراقجي ضمن سلسلة اتصالات دبلوماسية تجري بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة، في محاولة لبحث الملفات العالقة وتهيئة الظروف لاستمرار المفاوضات.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مدينة نيويورك التحركات الدبلوماسية الملف الإيراني الجمعية العامة للأمم المتحدة

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