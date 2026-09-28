غلق وتشميع 7 كافيهات ومصادرة 743 حالة إشغال في حملة بفيصل والمريوطية

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مسائية بمنطقة المريوطية فيصل بالقطاع الجنوبي، بناءً على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشوارع والميادين ومواجهة كافة أشكال التعديات.

جاءت الحملة بقيادة اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، واللواء محمد توفيق، مدير شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، وبحضور المقدم أحمد نعمان، بشرطة مرافق الحي، وتامر جورج، نائب رئيس الحي للقطاع، وأحمد عبد الهادي، مدير الإشغالات، ومحمد رشدي، مدير إدارة رخص المحلات، وأشرف إسماعيل، من جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، وولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:

-غلق وتشميع 7 كافيهات ومقاه مخالفة تدار بدون ترخيص وتتعدى على حرم الطريق العام.

-ضبط ومصادرة 3 مركبات "توكتوك" للسيراً عكس الاتجاه والتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

-رفع الإشغالات: مصادرة 743 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي وشاشات عرض وبرودورات ومعدات مقاه، وتم إيداعها بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس حي الهرم، استمرار شن الحملات اليومية بجميع القطاعات لردع المخالفين وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تعديات تمس الطريق العام.