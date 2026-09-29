«تنفيذ 1439 حالة إزالة».. مستجدات المشروع القومي لضبط مجرى النيل

تواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها لاستعادة الانضباط للمجرى المائي؛ وأعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن تنفيذ 601 حالة إزالة جديدة ضمن «المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه»، ليرتفع إجمالي الإزالات إلى 1439 حالة، مشددًا على أن هذه الحملات لا تقتصر على إزالة المخالفات فحسب، بل تهدف أساسًا للحفاظ على القطاع المائي ورفع قدرته الاستيعابية بالتوازي مع الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

الحفاظ على القطاع المائى لمجرى النيل

ولا تستهدف أعمال إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه التخلص من المخالفات فقط، وإنما ترتبط بالحفاظ على القطاع المائى للمجرى ورفع قدرته على استيعاب التصرفات المائية.

وأكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، استمرار تنفيذ «المشروع القومى لضبط نهر النيل وفرعيه» بالتوازى مع أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بما يسهم فى استعادة الانضباط للمجرى المائى.

وكشف الوزير عن تنفيذ 601 حالة إزالة جديدة، ليرتفع إجمالى الإزالات المنفذة ضمن المشروع إلى 1439 حالة، مع استمرار العمل فى المواقع المستهدفة.

وتواصل الوزارة أعمال المتابعة والرصد لمجرى نهر النيل وفرعيه، والتعامل الفورى مع أى تعديات أو مخالفات يتم رصدها، للحفاظ على كفاءة المجرى المائى.