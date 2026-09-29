البنك المركزي في زيمبابوي يخفض سعر الفائدة إلى 27.5% مع استقرار التضخم

أعلن البنك المركزي في زيمبابوي اليوم خفض سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض إلى 27.5% مقابل 30%، مستندا إلى استقرار معدل التضخم نسبيا.

وذكر البنك - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن القرار جاء عقب خفض سابق للفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية في يونيو الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في زيمبابوي 3.7% خلال سبتمبر الجاري، مقارنة بـ2.9% في أغسطس الماضي، الذي سجل أدنى مستوى للتضخم منذ عام 1980، في تراجع ملحوظ مقارنة بموجات التضخم المفرط التي شهدتها البلاد خلال العقد الأول من القرن الحالي، واضطرتها إلى التخلي عن عملتها المحلية.

وأطلقت زيمبابوي في عام 2024 أحدث محاولاتها لإعادة العملة المحلية، تحت اسم «زيمبابوي جولد "، فيما بدأ التضخم في التراجع بصورة ملحوظة خلال النصف الثاني من عام 2025، ووصل إلى خانة الآحاد في يناير الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود.