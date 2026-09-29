بريطانيا تدفع أعلى عائد على سندات لأجل 10 سنوات منذ 1999

دفعت الحكومة البريطانية أعلى عائد على سندات لأجل 10 سنوات منذ عام 1999، خلال مزاد لبيع سندات حكومية جديدة بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني تستحق في عام 2036.

وبلغ متوسط العائد الذي طلبه المستثمرون 5.383%، وهو أعلى مستوى لهذا النوع من السندات منذ سبتمبر 1999، وفقا لبيانات نقلها موقع صحيفة "الجارديان" اليوم /الثلاثاء/.

وأدار المزاد مكتب إدارة الدين البريطاني، وتلقت الحكومة عروضا تجاوزت ثلاثة أمثال حجم السندات المطروحة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على الدين الحكومي البريطاني، وإن كان عند تكلفة تمويل أعلى.

ويأتي المزاد بعد أشهر من التقلبات في سوق السندات الحكومية البريطانية، مع تصاعد مخاوف التضخم وارتفاع العوائد في السوق الثانوية، وهو ما يرفع بدوره تكلفة خدمة الدين العام على الحكومة.

وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى دفع أعلى عائد على سندات لأجل 30 عاما منذ عام 1998، في مؤشر آخر على الضغوط المتزايدة في سوق الدين.