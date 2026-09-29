مجلس الشباب العربي يكرّم السفير مهند العكلوك بوسام "رواد العمل العربي المشترك"

كرم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بمنحه وسام «رواد العمل العربي المشترك»، تقديراً لجهوده في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وجرى التكريم ضمن فعاليات الملتقى الثاني للقيادات العربية الشابة، الذي عقد اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار "أجيال تحفظ وحدة الأمة"، بحضور رئيس البرلمان العربي ووزراء وسفراء من الدول الأعضاء في الجامعة والدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

