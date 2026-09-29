وزير المالية القطري يلتقي نظراءه من 6 دول.. مباحثات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

التقي وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، اليوم /الثلاثاء/، مع نظرائه التنزاني خميس موسى عمر، والنيبالي الدكتور سوارنيم واغلي، والبنغالي أمير خسرو محمود شودري، والأرميني فاهي هوفهانيسيان، والهندي نيرمالا سيتارامان، والأذري ميكائيل جباروف.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن اللقاءات جاءت على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، والذي تستضيفه قطر حاليا.

وأشارت الوكالة إلى أن الكواري بحث مع نظرائه، كل على حدة، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.