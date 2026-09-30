أخبار السيارات | مواصفات لكزس ES 2026 في السوق السعودي .. تحقيق جديد يكشف مدى سهولة اختراق السيارات المتصلة بالإنترنت

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تطرح لكزس الكثير من السيارات في السوق السعودي، منها ES موديل 2026 والتي تنتمي إلى فئة السيدان المتوسطة الفاخرة، مع تجهيزات متنوعة تشمل أنظمة داخلية وتقنيات رقمية حديثة، إلى جانب منظومة هجينة.

كشف تحقيق أمني أجراه خبير في الأمن السيبراني في أستراليا عن وجود ثغرات أمنية في شاحنة البيك آب «بي واي دي شارك 6»، حيث تمكن من اختراق أنظمتها الإلكترونية خلال أقل من 14 يومًا.

أظهرت دراسة شملت تحليل 47.4 مليون اختبار فحص فني سنوي (MOT) في بريطانيا أن السيارات الكهربائية المستعملة المقطوعة لمسافات طويلة تسجل معدلات رسوب أقل في الفحوصات الفنية مقارنة بسيارات البنزين والديزل.

سجلت سيارة «تسلا موديا Model S 75D رقمًا قياسيًا جديدًا في الاعتمادية وطول العمر الميكانيكي بعد قطعها مسافة 600 ألف ميل (ما يعادل 965,606 كيلومترات) خلال 8 سنوات من الاستخدام المتواصل في أستراليا.

تخطط مجموعة «هيونداي» الكورية، التي تضم علامتي هيونداي و«كيا» (Kia)، لاستغلال أسطولها العالمي الضخم لتحقيق قفزة نوعية في تقنيات القيادة الذاتية ومنافسة شركة «تسلا».