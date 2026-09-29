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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دراسة: تفوق السيارات الكهربائية المستعملة على البنزين في صيانة 100 ألف ميل

السيارات الكهربائية المستعملة
السيارات الكهربائية المستعملة
عزة عاطف

أظهرت دراسة شملت تحليل 47.4 مليون اختبار فحص فني سنوي (MOT) في بريطانيا أن السيارات الكهربائية المستعملة المقطوعة لمسافات طويلة تسجل معدلات رسوب أقل في الفحوصات الفنية مقارنة بسيارات البنزين والديزل. 

وأجرت الدراسة منظمة البحث المستقلة «نيو أوتوموتيف» لصالح الجمعية البريطانية لتأجير واستئجار السيارات (BVRLA)، لتغير النظرة السائدة لدى المشترين بشأن تراجع كفاءة المركبات الكهربائية عند قطع مسافات تتجاوز 100 ألف ميل.

استقرار معدلات الأعطال عند المسافات الطويلة

وأوضحت نتائج التحليل عدم وجود فروق تذكر بين الفئتين في المسافات القصيرة، حيث بلغت نسبة رسوب السيارات الكهربائية بين 20 ألف و40 ألف ميل نحو 12% مقابل 11.7% لسيارات البنزين. 

غير أن التحول يظهر بوضوح عند قطع مسافة 60 ألف ميل، حيث تستقر نسبة رسوب السيارات الكهربائية عند مستوى 16% تقريبًا، بينما تواصل السيارات العاملة بالمحركات الاحتراقية الارتفاع. 

وتسجل السيارات الكهربائية ذات الأعمار بين 3 و8 سنوات والمقطوعة لمسافات بين 90 ألف و120 ألف ميل نسبة رسوب تبلغ 16.5% فقط مقارنة بنسبة 22.1% لسيارات البنزين، مما يعني انخفاض الأعطال بنسبة تصل إلى 25% لصالح الكهرباء، وتتسع الفجوة بعد تجاوز 120 ألف ميل لتسجل السيارات الكهربائية 16% مقابل 23.5% لسيارات البنزين. 

وتتطابق هذه الأرقام مع حالات واقعية لسيارات مثل تسلا موديل 3 قطع بعضها مسافة 380 ألف ميل باستخدام البطارية الأصلية.

تباين الأعطال بين تآكل الإطارات ونظام التعليق

وأشارت البيانات إلى تباين طبيعة الأعطال المسجلة بين فئتي السيارات؛ إذ سجلت السيارات الكهربائية معدل عيوب في الإطارات يتجاوز سيارات البنزين بنحو 1.8 مرة، ويرجع ذلك للوزن الإضافي للبطاريات والعزم الفوري للمحركات، لا سيما في الطرازات الأولى التي بُنيت على منصات محركات احتراقية معدلة. 

وفي المقابل، أظهرت السيارات الكهربائية أداءً أفضل في أنظمة التعليق، حيث سجلت 4.7 عيوب لكل 100 اختبار في المسافات بين 60 ألف و90 ألف ميل مقارنة بنحو 6.1 عيوب لسيارات البنزين، بينما ظهرت مشاكل كبح في بعض السيارات الكهربائية القديمة ذات الكيلومترات المنخفضة نتيجة صدأ المكابح التقليدية بسبب قلة استخدامها بفضل نظام استعادة الطاقة.

حدود الفحص الفني وتقييم صحة البطارية

ولفتت الدراسة إلى أن اختبار الفحص الفني السنوي يرتبط بصلاحية المركبة للسير على الطرق ومكوناتها الميكانيكية، دون أن يتضمن تقييمًا مباشرًا لسعة البطارية أو مستوى تراجع كفاءتها الكيميائية. 

ورغم تباين حالة البطاريات بين طراز وآخر بناءً على أنماط الشحن وظروف الاستخدام، فإن استقرار المكونات الميكانيكية وقلة الأجزاء المتحركة في المحركات الكهربائية يمنحان هذه السيارات صلابة أعلى على المدى الطويل، مما يجعل السيارات الكهربائية المستعملة خيارًا عمليًا وموثوقًا للمشترين في الأسواق العالمية.

السيارات الكهربائية المستعملة
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