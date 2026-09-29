5 شهداء حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة وبلدة جباليا

ارتفعت حصيلة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء الذي استهدف مناطق متفرقة في مدينة غزة وبلدة جباليا شمال قطاع غزة، إلى 5 شهداء، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء قولها إن مواطنين اثنين استشهدا جراء قصف الاحتلال على شقة سكنية في حي النصر شمال مدينة غزة، فجر اليوم.

وأضافت أن المستشفى استقبل مصابا بحالة خطيرة، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ منطقة الفاخورة في بلدة جباليا شمال القطاع.

كما استشهد 3 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم حلاوة للنازحين في بلدة جباليا، بالإضافة إلى إصابة مواطنين آخرين في استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في نهاية شارع النفق شمال مدينة غزة.