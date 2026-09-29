فرض حالة الطوارئ.. إليك أهم المعلومات عن حمى الضنك

انتشرت حمى الضنك بشكل كبير في ولاية فلوريدا الأميركية مؤخرا مما تسبب في قلق المسئولين وفرض حالة الطوارئ.

وذكرت تقارير منظمة الصحة العالمية أن الضنك هي عدوى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك (DENV)، والذي ينتقل إلى البشر عن طريق لدغة البعوض المصاب.

حوالي نصف سكان العالم معرضون الآن لخطر الإصابة بحمى الضنك، حيث تشير التقديرات إلى حدوث ما بين 100 و400 مليون إصابة كل عام.

ينتشر حمى الضنك في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.

في حين أن العديد من حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك لا تظهر عليها أعراض أو تسبب مرضاً خفيفاً فقط، إلا أن فيروس حمى الضنك يمكن أن يسبب في بعض الأحيان حالات أكثر خطورة، وحتى الموت.

يعتمد الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها على مكافحة نواقل المرض ولا يوجد علاج محدد لحمى الضنك أو حمى الضنك الشديدة، ويساهم الكشف المبكر والحصول على الرعاية الطبية المناسبة في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن حمى الضنك الشديدة بشكل كبير.