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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قناة السويس تبحث مع "توناسكو" التعاون في إنشاء وتطوير الموانيء بكينيا

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعبد الولي شريف رئيس مجلس إدارة شركة توناسكو الكينية، سُبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتطوير الموانيء بدولة كينيا، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
حضر اللقاء، المهندس عبد الحكيم زكريا مدير إدارة الشركات، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن, وكلا اللواء إيهاب عبد الفتاح، واللواء عاصم الصفتي عضوي مجلس إدارة الشركة الكينية المصرية.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية عقد شراكة بين شركة توناسكو الكينية، وهيئة قناة السويس مُمثلة في شركة التمساح لبناء السفن إحدى الشركات التابعة للهيئة من خلال إنشاء شركة متخصصة للعمل في مجال أعمال الموانيء والإنشاءات البحرية بدولة كينيا.

وأوضح الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس تطمح لفتح أسواق خارجية في العمق الإفريقي والمُشاركة الجادة في جهود التنمية انطلاقًا من المصالح الاستراتيجية وعلاقات الشراكة التي تربط مصر بالدول الإفريقية.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للمُساهمة في تطوير البنية التحتية البحرية بدولة كينيا ونقل الخبرات في المجالات المُرتبطة بالقطاع البحري وأعمال الموانيء والإنشاءات البحرية والتكريك وبناء الوحدات البحرية والتدريب وغيرها.

من جانبه، أعرب السيد/ عبد الولي شريف رئيس مجلس إدارة شركة توناسكو عن تطلعه للتعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس والاستفادة مما تمتلكه الهيئة من مقومات فنية وبشرية وخبرات ممتدة في مجالات العمل البحري المُختلفة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة توناسكو أن التعاون مع هيئة قناة السويس يحظى بترحيب من جانب الحكومة الكينية لاسيمًا مع التقارب المصري الكيني خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه من المُقرر أن تشهد الفترة المُقبلة ترتيب لقاءات ثنائية مع عدد من القيادات الحكومية الكينية لوضع إطار عام للتعاون وبدء الخطوات التنفيذية.

جدير بالإشارة، أن شركة توناسكو هي شركة تتمتع بوجود محلي في دولة كينيا ومشروعات متعددة في مجال تطوير البنية التحتية.


        

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

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