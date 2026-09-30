أمير المصري عضوا بلجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان لندن السينمائي الـ70

أعلن مهرجان لندن السينمائي الدولي (BFI) اختيار الممثل والمنتج البريطاني المصري أمير المصري عضوا بلجنة تحكيم مسابقة العمل الأول (جائزة ساذرلاند)، وهي الجائزة التي تُمنح لأصحاب الأفلام الروائية الأولى الأكثر أصالة وخيالًا، وذلك ضمن الدورة السبعين من المهرجان، التي تقام خلال الفترة من 7 إلى 18 أكتوبر المقبل، على أن تُعلن الجوائز في يومها الختامي.



ويشارك أمير المصري في عضوية اللجنة المنتج الفلبيني المستقل أليمبرج أنج، وروزا بوش، المتخصصة في المبيعات والتوزيع الدولي واستراتيجيات الجوائز، وهي عضوة في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.



وعلى صعيد أعماله الدولية يشارك أمير المصري في المسلسل الدرامي «Metropolis» من إنتاج Apple TV، المأخوذ عن سلسلة روايات «Berlin Noir» للكاتب فيليب كير، ويشارك في بطولته كولن فيرث، وتُعد السلسلة من أكثر الأعمال البوليسية مبيعًا في العالم.



ويُذكر أن أمير المصري حصد جائزة البافتا الاسكتلندية عن دوره في فيلم «Limbo»، واختير ضمن قائمة «BAFTA Breakthrough Brit» عام 2020، كما اختير فيلمه المصري «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي لتمثيل مصر في سباق الأوسكار الـ99.