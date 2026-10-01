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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل لانشون الدجاج بثلاث نكهات مختلفة

طريقة عمل لانشون الدجاج
طريقة عمل لانشون الدجاج
هاجر هانئ

لانشون الدجاج من الأطعمة التي يعشق الكبار و الصغار تناولها مما يدفع الكثير إلي شرائها من الأسواق و المحلات، فيمكنك تطبيقه في المنزل و تقديمه لأفراد أسرتك و أطفالك.

مقادير لانشون الدجاج 


● ½ كيلو دجاج مفروم

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● حبهان مطحون

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● 2 بيضة

● بابريكا

● ½ كوب دقيق

● بهارات دجاج

● ½ كوب زيت

● فلفل أسود حصى

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير لانشون الدجاج


يخلط في الكبة كل المكونات
يقلب كل الخليط في الكبة حتى الحصول على القوام المطلوب
يفرد ورق نايلون بالزيت ويصب به الخليط
يلف رول ويغلق جيداً
يوضع في حلة بها ماء مغلى على النار
يغطى كل الخليط حتى النضج
يترك ليبرد ويخرج من الإناء
يقطع ويستخدم .

مقادير لانشون الدجاج بالبنجر


● دجاج مسلوق ومنسل

● ثمرة بنجر وسط مسلوقة

● فلفل أسود حبوب

● حبهان بودرة

● مرقة فورية

● 2 ملعقة ونصف كبيرة جيلاتين

● مرقة سلق الدجاج مع البصل والجزر

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير لانشون الدجاج بالبنجر


في الكبة، يخلط الدجاج مع البنجر والحبهان البودرة والمرقة الفورية والملح والفلفل والجزر والبصل
يذوب الجيلاتين في المرقة ويضاف للدجاج ويخلط جيدا في الكبة حتى الحصول على قوام كريمي
يضاف الفلفل الأسود الحب ويخلط برفق
يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك
ويدخل الثلاجة حتى يتماسك للحصول على لانشون الدجاج
ويقدم

مقادير لانشون دجاج بالعدس


● ٣ ملعقة كبيرة أرز مطحون

● ٣ ملعقة كبيرة عدس برتقالي مطحون

● ٢ صدر دجاج

● ١ بيض

● ١ فص ثوم مفروم

● ملح

● فلفل

● ١ ملعقة صغيرة صلصة

● ١ ملعقة صغيرة بابريكا

● ١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ١ ملعقة كبيرة زيت

للحشوة
● زيتون أخضر منزوع البذر


طريقة تحضير لانشون دجاج بالعدس


تخلط جميع المقادير في الكبة
وتفرد على ورق نايلون وتحشى بالزيتون
وتلف رول
ثم يلف في فويل
ويطهى في ماء مغلي
ويحفظ للاستخدام

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