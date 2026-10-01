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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع موقف المتغيرات المكانية وملفات التصالح على مخالفات البناء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

اطلع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على موقف المتغيرات المكانية. 
ووجه المحافظ رؤساء مراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم وكرداسة والبدرشين والعياط وأبو النمرس والوراق والصف والهرم وأطفيح بسرعة استكمال أعمال إزالة المتغيرات المكانية المتبقية والبالغ عددها 507 متغيرات مكانية.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على ضرورة التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية ورصدها ومتابعتها، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنع أي مخالفات جديدة.
كما اطلع المحافظ على موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء خلال الفترة من 7 مايو 2024 حتى 28 سبتمبر 2026، حيث بلغ إجمالي الطلبات 213,030 طلبًا، وتم البت في 206,973 طلبًا، بنسبة تنفيذ بلغت 97.17%.
وأشار التقرير إلى الانتهاء من إجراءات 177,850 طلبًا، فيما بلغ عدد الطلبات الجاري العمل على استكمال إجراءاتها 34,996 طلبًا.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من الطلبات الجاري العمل عليها، واستكمال الإجراءات المطلوبة للطلبات المستوفية، بما يسهم في سرعة إنهاء ملفات التصالح وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة المتغيرات المكانية

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