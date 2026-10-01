رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالعمل على إيجاد سبيل لتخفيف حدة التوترات مع بيونج يانج

تعهد رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، بالعمل على إيجاد سبيل لتخفيف حدة التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.

وأعرب لي - في خطاب ألقاه اليوم /الخميس/ خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين لتأسيس القوات المسلحة، ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) مقتطفات منه - عن تمنياته بالشفاء العاجل للجنود الذين أصيبوا جراء الانفجارات التي وقعت مؤخرا في المنطقة منزوعة السلاح.

ثم وجه رسالة تصالحية إلى كوريا الشمالية قال فيها "يتعين على الكوريتين إيجاد مسار لبناء الثقة وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية .. إن الثقة لا تبنى بمجرد الكلمات، بل تتأسس تدريجيا عندما تتطابق الأقوال والأفعال .. وستواصل حكومتنا السعي لاتخاذ تدابير جوهرية لتخفيف التوترات العسكرية بين الكوريتين".

وأضاف أنه بالرغم من تعقيد وتشابك العلاقات بين الكوريتين، إلا أن سول ستواصل العمل بصبر لتسوية الخلافات خطوة بخطوة.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أصدر بيانا أمس طالب فيه الشمال بالاعتذار عن الانفجارات التي وقعت في الجانب الجنوبي من المنطقة منزوعة السلاح، في حين نفت كوريا الشمالية وجود أي صلة لها بالانفجارات.