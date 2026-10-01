محافظ جنوب سيناء يستمع لمطالب النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل المحافظة

التقى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من مشايخ وعواقل المحافظة، وذلك بمقر الديوان العام، لبحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم بمختلف مدن وقرى وتجمعات المحافظة.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى مطالب ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل المحافظة، والتي تناولت عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب التحديات التي تواجه بعض المناطق والتجمعات.

وناقش محافظ جنوب سيناء آليات التعامل مع المطالب المطروحة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لدراسة كل مطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقًا للقواعد المنظمة والإمكانات المتاحة.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال حرص المحافظة على استمرار التواصل المباشر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل، باعتبارهم حلقة وصل مهمة في نقل مطالب المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، بما يساعد الجهاز التنفيذي على سرعة التعامل مع المشكلات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكامل الجهود بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل المحافظة، بما يدعم مسيرة التنمية، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن .