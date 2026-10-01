ضربات رقابية بالغربية.. ضبط 2.5 طن جبنة مضاف إليها صودا كاوية

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، والتصدي للممارسات المخالفة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وشنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، حملات موسعة أسفرت عن ضبط 2.5 طن جبنة مضاف إليها صودا كاوية، إلى جانب مخالفات شملت تدليس وغش البيانات ونقص الاشتراطات الصحية بأماكن التصنيع والتخزين.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.