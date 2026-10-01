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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مئات المستوطنين يقتحمون مدينة نابلس تحت حماية قوات الاحتلال

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن الضفة الغربية المحتلة تشهد انتهاكات إسرائيلية متواصلة، مشيرة إلى أن مدينة نابلس شهدت منذ ساعات الصباح اقتحام مئات المستوطنين للمنطقة الشرقية من المدينة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأداء طقوس تلمودية.

وأوضحت السلامين خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الصباح الحواجز العسكرية المحيطة بالمنطقة الشرقية من نابلس، بالتزامن مع انتشار مكثف للآليات العسكرية بهدف تأمين دخول المستوطنين إلى مقام يوسف.

وأضافت أن قوات الاحتلال أجبرت سكان عدد من المنازل المحيطة بالمنطقة على مغادرة منازلهم، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مع نشر قناصة على أسطح المباني، في إطار الإجراءات الأمنية المصاحبة لاقتحام المستوطنين للمنطقة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك السوق المركزي للخضراوات في مدينة نابلس، وضيقت على المواطنين الموجودين في المنطقة.

وأكدت أن مئات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف، بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة، موضحة أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجانب الفلسطيني، عبر هيئة الارتباط، بإغلاق المنطقة الشرقية من نابلس، إلى جانب إغلاق الحواجز العسكرية المحيطة بها.

ولفتت إلى أن التطورات لم تقتصر على نابلس، إذ شهدت المنطقة الواقعة بين دير نظام والنبي صالح، والمعروفة باسم «الوادي»، اقتحامًا من جانب قوات الاحتلال، وهي المنطقة التي شهدت قبل أيام حادث إطلاق نار استهدف مستوطنين وأسفر، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية، عن مقتل مستوطن.

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