"الأوقاف" ومؤسسة طابة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التأهيل الديني وتطوير الخطاب الإسلامي

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والحبيب علي زين العابدين الجفري رئيس مجلس أمناء مؤسسة طابة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ومؤسسة طابة؛ بهدف توسيع مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المعرفية والدينية والتدريبية، ودعم جهود تطوير العمل الديني وتأهيل العاملين في مجاله، وتعزيز التعاون العلمي والفكري بين الجانبين.

ويتضمن البروتوكول - وفقا لبيان اليوم /الخميس/ - التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة لدى الجانبين، وفق الإجراءات المنظمة وموافقات الجهات المختصة، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم تطوير مجالات التعاون المشترك.

كما يشمل التعاون تنظيم المحاضرات والبرامج التدريبية، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية التي تتناول القضايا والمسائل الشرعية والمجتمعية، بما يسهم في إثراء الحوار العلمي والفكري، وتعزيز التأهيل المتخصص في المجالات ذات الصلة.

ويجسد البروتوكول توجهًا نحو بناء شراكات مؤسسية فاعلة في المجالات الدينية والعلمية والتدريبية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم جهود التأهيل والتطوير، والارتقاء بمستوى العاملين في المجال الديني، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في القضايا الشرعية والمجتمعية.