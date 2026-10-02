اقتحم المنزل ونفذ جريمته.. القبض على المتهم بسرقة هاتف محمول بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام أحد الأفراد بالدخول إلى مسكنه وسرقته بمحافظة دمياط.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، تلقى مركز شرطة كفر البطيخ بدمياط بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة المركز، اتهم فيه أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، والذي ظهر في مقطعي الفيديو المتداولين، وتبين أنه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول على النحو المشار إليه، بينما أنكر الاستيلاء على المبلغ المالي.

وبإرشاد المتهم، تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى أحد عملائه سيئ النية، وهو مالك محل لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة المركز، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وباستدعاء الشاكي وسؤاله، أقر بعثوره على المبلغ المالي عقب تحريره المحضر، مؤكدًا أن الهاتف المحمول هو المسروق من داخل مسكنه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.