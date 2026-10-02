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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. ضعف المياه عن مدينة الواسطى ببني سويف 12 ساعة

مياه بني سويف
مياه بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن مدينة الواسطى، غداً السبت، لمدة 12 ساعة، اعتباراً من 8 صباحاً حتى 8 مساء، بسبب أعمال صيانة بمحطة المأخذ الجديد بفرع الواسطى .

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه المؤقت ،بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف الواسطي مياهبني سويف

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