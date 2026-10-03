محافظ الغربية يتابع بدء رصف القطاع الأخير بشارع الجلاء بالمحلة الكبرى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة بالقطاع الأخير من شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، بداية من تقاطع شارع محب وحتى تقاطع طريق كفر الشيخ، ضمن أعمال رفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية.

توجيهات محافظ الغربية

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة أثناء تنفيذ أعمال الرصف، مع المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للاشتراطات الفنية، بما يضمن رفع كفاءة الطريق وتحسين السيولة المرورية.

تحرك تنفيذي عاجل

ويُعد شارع الجلاء محورًا مروريًا رئيسيًا يربط بين شارع البحر وطريق كفر الشيخ، مرورًا بشارعي شكري القوتلي ومحـب، ويبلغ طوله نحو 1700 متر، بمتوسط عرض 16 مترًا.