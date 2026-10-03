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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح وحدة طب الأسرة بقرية كفر الساحل ويعيد لأهاليها الخدمة الصحية المتكاملة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وحدة طب الأسرة بقرية كفر الساحل، لتعود الخدمة الصحية إلى أهالي القرية، في هدية لأهالينا بمناسبة العيد القومي الـ228 لمحافظة الغربية، وتستعيد القرية خدماتها الطبية من جديد، بما يقرّب الرعاية الصحية من المواطنين داخل قريتهم،جاء ذلك بحضور الدكتوره رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية ، أعضاء مجلس النواب .

توجيهات محافظ الغربية 

واستمع المحافظ إلى شرح توضيحي حول أعمال وتجهيزات الوحدة، المقامة على مساحة 600 متر ومكونة من 4 أدوار، ثم تفقد مكوناتها والخدمات التي تضمها، والتي تشمل عيادة طب الأسرة وتنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، والتطعيمات، والصيدلية، ومعمل الدم، ومعمل الطفيليات، والملفات، والعيادات المختلفة، إلى جانب غرفة المشورة الذهبية، مؤكدًا أن الوحدة تقدم خدمات متكاملة تلبي احتياجات أهالي كفر الساحل.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن عودة الوحدة للعمل تمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالقرية، مشددًا على استمرار المحافظة في تطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، بما يضمن حصول أهالينا على الرعاية الصحية بالقرب من محل إقامتهم، ويوفر لهم خدمة تليق باحتياجاتهم.

تحسين خدمات المواطنين 

وأضاف محافظ الغربية أن العيد القومي الـ228 للمحافظة يمثل مناسبة للاحتفال بما يتحقق على أرض الغربية من خدمات ومشروعات تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في العمل على توفير الخدمات الأساسية لأهالينا في مختلف القرى والمراكز، وجعلها أقرب وأكثر تلبية لاحتياجاتهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل كفر الساحل وحدات صحية طنطا

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