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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي مصري خالص في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

نهائي مصري خالص في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
نهائي مصري خالص في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
عمرو مصطفى

صعد الثنائي فاطيما ربيع ولوجين وصفي لاعبتا المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة، لنهائي بطولة أفريقيا تحت 19 سنة والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري.

نهائي مصري خالص في منافسات السيدات ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

وتأهلت لوجين وصفي للمباراة النهائية بعد تفوقها على  الجزائرية شيراز حليمي بنتيجة 2-1، كما صعدت فاطيما ربيع بعد فوزها على زميلتها بالمنتخب هادية الجندي بنتيجة 2-1.

وبذلك تضمن مصر ذهبية وفضية منافسات فردي السيدات، كما حصل منتخبنا الوطني على برونزيتي فردي السيدات من نصيب هادية الجندي وزوجي السيدات عن طريق الزوجي المكون من "نور فكري ورحيمة حسين". 

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط" في تمام الرابعة عصرا.

وتشهد البطولة مشاركة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا. 

وتأتي استضافة مصر للبطولة الأفريقية في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة بطولة العالم للناشئين، بما يمنح اللاعبين فرصة خوض منافسات قارية قوية قبل الدخول في التحدي العالمي.

الريشة الطائرة نهائي الريشة الطائرة بطولة إفريقيا مصر تونس

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