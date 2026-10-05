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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنمية المشروعات يعلن موعد الدورة الثامنة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

تراثنا
تراثنا
محمد صبيح

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن انطلاق الدورة الثامنة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، خلال الفترة من 17 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير في القاهرة.
 
أكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي  للمعرض للعام الثامن على التوالي، تعكس اهتمام سيادته بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة المشروعات الحرفية والتراثية، وحرص سيادته على تضافر وتنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك لمشروعات؛ خاصة المشروعات متناهية الصغر منها، وذلك لأهميتها في توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب والمرأة في جميع أنحاء الجمهورية من جهة، والترويج للتراث المصري الأصيل والذي يحظى بتقدير واحترام العالم من جهة أخرى.

وأضاف حسن أن حرص الدولة والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على إقامة معرض تراثنا سنويًا يأتي أيضا بهدف الترويج للتراث المصري العريق والحفاظ على كل ما يعبر عن الهوية المصرية وإتاحة الدعم للحرف اليدوية على تنوعها وتعزيز قدراتها وتنافسيتها وذلك إيمانا بأهمية الحرف اليدوية في توفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لكافة فئات المواطنين خاصة في الوجه البحري والصعيد والمحافظات الحدودية، فضلا عن دور المعرض في التأكيد على قيمة الحرف اليدوية الأصيلة أمام الأجيال الجديدة من الشباب ونقل فنونها العريقة إليهم . 

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الصناع والحرفيين والفنانين يمكنهم من خلال المشاركة في المعرض تبادل الخبرات وتطوير منتجاتهم وأعمالهم بما يلائم أذواق الجمهور وإضافة اللمسات العصرية على المنتجات الأصيلة، بجانب فرصتهم في الحصول على الخدمات الفنية وخدمات التطوير من وحدات تطوير الأعمال بالجهاز، فضلا عن اكتساب معرفة إضافية بالمعطيات السوقية والأذواق في الداخل والخارج بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لهم في الداخل والخارج.

وقال حسن إن معرض تراثنا يعتبر أكبر المعارض المنظمة إقليميا والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، كما أنه يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين القادمين من جميع أنحاء الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، مؤكدا على تحقيق المعرض في دوراته السبع الماضية لنجاح ملحوظ بعد أن احتضن الآلاف من أصحاب المشروعات والحرفيين والصناع والفنانين والجمعيات الأهلية، وشباب الجامعات، بجانب شركاء التنمية من جميع الجهات الحكومية والأهلية، وهو ما انعكس على مساهمة المعرض بشكل كبير في الترويج للتراث المصري محليًا وعالميا، وكذلك دعم القطاعات التجارية والسياحية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز لا يحصر دعمه لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في الخدمات الفنية والتسويقية، بل يحرص على إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير المشروعات الحرفية والتراثية.

وقال مصطفى حسن إنه من المقرر أن يشارك في فعاليات معرض "تراثنا" في نسخته الحالية ما يزيد عن ألف عارض من جميع محافظات الجمهورية، لعرض الآلاف من المنتجات اليدوية والتراثية والأعمال الفنية من مختلف القطاعات التراثية وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على أن المعرض يعد فرصة كبير للمهتمين باقتناء مثل هذه المنتجات من الجماهير صاحبة الأذواق الرفيعة والمقدرة لقيمة وأصالة التراث المصري حيث يعتبر المعرض أكبر تجمع للعارضين الحرفيين من مختلف التخصصات التراثية ومن جميع محافظات الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات المتوسطة

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