الاتحاد الإماراتي يعلن اكتمال عدد الجماهير للسفر لـ جدة لمؤازرة المنتخب

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اكتمال العدد المطلوب لسفر الجماهير عبر الطائرات الخاصة إلى مدينة جدة السعودية لمؤازرة المنتخب الإماراتي في نهائي خليجي 27.
وكان الاتحاد الاماراتى أعلن فى وقتا سابق من اليوم /الأحد/،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إكس"، توفير 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى مدينة جدة بالسعودية..وقام بنشر الرابط الخاص بالحجز .
وتأهل منتخب الإمارات لنهائي بطولة كأس الخليج، بعدما فاز على نظيره العماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما أمس /السبت/، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
ويضرب منتخب الإمارات موعدًا مع نظيره السعودي "صاحب الأرض" بعد غد /الثلاثاء/ في الدور النهائي ، بعدما حجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل عقب تخطي قطر بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الاضافيين بالتعادل السلبى.