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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تغلق 500 مدرسة ثانوية بعد احتجاجات طلابية عنيفة.. واحتجاز 5000 طالب

احتجاجات عنيفة للطلبة في فرنسا
احتجاجات عنيفة للطلبة في فرنسا
خاطر عبادة

أعلن وزير التعليم الفرنسي إدوارد جيفري إغلاق ما يصل إلى 500 مدرسة ثانوية كلياً أو جزئياً بعد احتجاجات طلابية اتسمت بالعنف ضد نقص المعلمين وتهالك المباني واكتظاظ الفصول.


وقال جيفري، وفقا لوكالة فرانس برس، الأحد إنه سيتم "تعليق الدروس كلياً أو جزئياً" في حوالي 400-500 مدرسة ثانوية لأن الشروط الأمنية "لم يتم استيفاؤها"، كاشفاً أن 24 مدرسة "أُحرقت أو نُهبت" منذ بداية الحركة، وأن 78 من أعضاء هيئة التدريس أصيبوا، وهو أمر "لم نشهده من قبل".

احتجاجات بدأت من باريس

وبدأت الحركة في 17 سبتمبر من مدرسة في باريس، قبل أن تتحول الأسبوع الماضي إلى احتجاجات على مستوى البلاد، شارك فيها مراهقون من مدارس "الليسيه" يشكون من كثرة غياب المعلمين وطول أيام الدراسة وتهالك المرافق.

وشهدت بعض الاحتجاجات مواجهات عنيفة بين الطلاب وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق الأطفال.اتهام لليسار المتطرف بالتسلل

وقال الوزير: "هناك ناشطون، وخاصة من أقصى اليسار، تسللوا إلى حركة طلاب المدارس الثانوية، واختطفوها من الطلاب أنفسهم، وانخرطوا في أعمال عنف شديدة، هذا يشكل خطراً على موظفينا وطلابنا، لقد تم استهدافهم عمداً لأنهم موظفون في التعليم الوطني".

5000 معتقل واعتداء بالبنزين على معلم


وأعلنت السلطات اعتقال أكثر من 5000 شخص، 85% منهم قاصرون، منذ بداية الحركة، وسط اتهامات للشرطة باستخدام أساليب قمعية.

وفي واقعة صادمة، أُلقي القبض الأحد على شاب 16 عاماً بتهمة الاعتداء على معلم 59 عاماً في بلدة لا سيوتات الجنوبية، حيث سُكب البنزين عليه وضُرب على هامش احتجاج يوم الجمعة. ويُظهر فيديو متداول شخصاً ملثماً يرتدي الأسود ويرش سائلاً على المعلم بينما تحترق شجرة قريبة.

ودعا المنظمون لاستمرار الاحتجاجات الثلاثاء، معتبرين أنه لا توجد "إجراءات ملموسة" من الحكومة، فيما تعهد الوزير بعودة "جزئية وتدريجية" للدراسة بعد إغلاق مماثل شهدته المدارس الجمعة.

فرنسا احتجاجات المدارس في فرنسا إغلاق مدارس في فرنسا

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