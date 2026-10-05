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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ترفع رصيدها إلى 5 شهادات آيزو دولية

الدكتور محمد سامي عبد الصادق
الدكتور محمد سامي عبد الصادق
أ ش أ

أعلنت جامعة القاهرة حصول كلية الدراسات الإفريقية العليا على شهادتي آيزو دوليتين جديدتين في مجالي إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، والإدارة البيئية (ISO 14001:2015)، إلى جانب تجديد شهادات الاعتماد الثلاث التي حصلت عليها الكلية سابقًا، ليرتفع إجمالي شهادات الآيزو الدولية التي تحوزها الكلية إلى 5 شهادات.

وأوضحت الجامعة، في بيان الأحد، أن شهادات الاعتماد الثلاث السابقة تشمل نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة المؤسسات التعليمية (ISO 21001:2018)، ونظام إدارة استمرارية الأعمال (ISO 22301:2019)، بما يدعم منظومة العمل المؤسسي بالكلية في مجالات جودة الأداء والإدارة التعليمية واستمرارية الخدمات والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تطوير الأداء المؤسسي بكلياتها ومعاهدها وفق معايير الجودة الدولية، ورفع كفاءة الإدارة وتحسين الخدمات التعليمية والبحثية، موضحًا أن الحصول على شهادات الاعتماد الدولية يمثل وسيلة لدعم استدامة التطوير ورفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والعاملين.

وأضاف أن طبيعة الدور الأكاديمي والبحثي لكلية الدراسات الإفريقية العليا تضفي أهمية على هذا التطور المؤسسي، في ضوء دورها في إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالقارة الإفريقية، وإعداد الكوادر المتخصصة، ودعم التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي مع الدول الإفريقية.

من جانبه، قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن حصول الكلية على الشهادتين الجديدتين، بالتزامن مع تجديد اعتماداتها السابقة للسنة العاشرة على التوالي، جاء نتيجة جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف قطاعات الكلية، وبدعم من إدارة الجامعة.

تطور نظم العمل الداخلية والالتزام بمتطلبات الجودة والتحسين المستمر

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس تطور نظم العمل الداخلية والالتزام بمتطلبات الجودة والتحسين المستمر، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل خلال المرحلة المقبلة تطوير منظومة الأداء الإداري والأكاديمي، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية والاستدامة البيئية، وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب والباحثين والمتعاملين معها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود جامعة القاهرة لتطوير منظومة الجودة والحوكمة والاستدامة المؤسسية، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية بمختلف قطاعات الجامعة.

جامعة القاهرة آيزو كلية الدراسات الإفريقية العليا

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