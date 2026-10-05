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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين يعقد اجتماعات مع شركات إسبانية وأجنبية لتعزيز التعاون في التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

يعقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي وممثلي شركات إسبانية وأجنبية، على هامش مشاركته في فعاليات معرض Fruit Attraction بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، ويُعد من أكبر المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية.

وتستهدف لقاءات وزير التموين تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التجارب والممارسات الدولية في مجالات التجارة الداخلية والأمن الغذائي وتداول وتسويق الخضر والفاكهة، إلى جانب بحث سبل تطوير سلاسل الإمداد واللوجستيات ورفع كفاءة منظومات التخزين والنقل والتوزيع.

وزير التموين يبحث التجارب الدولية في سلاسل الإمداد

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الاستفادة من الخبرات الدولية والتطورات الحديثة في منظومات تداول السلع، بما يسهم في تطوير الأسواق المصرية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة المنظومة على توفير السلع ووصولها إلى الأسواق بصورة أكثر كفاءة.

كما يطلع وزير التموين خلال مشاركته في المعرض على أحدث التقنيات والممارسات المستخدمة عالميًا في مجالات التعبئة والتغليف والتخزين والنقل والتوزيع والتسويق، وبحث إمكانية الاستفادة من هذه التجارب بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.

تعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية

وتوفر اللقاءات التي يعقدها الدكتور شريف فاروق مع الشركات والجهات الأجنبية المشاركة في معرض Fruit Attraction فرصة للتعرف على تجارب الشركات في إدارة وتطوير سلاسل الإمداد، واستعراض الحلول الحديثة التي تساهم في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة تداول المنتجات الزراعية.

كما تستهدف اللقاءات بحث أوجه التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الأسواق، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وزير التموين يتفقد الجناح المصري

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور شريف فاروق الجناح المصري المشارك في معرض Fruit Attraction، ويلتقي ممثلي الشركات المصرية العارضة، للتعرف على المنتجات والمشاركات المصرية، والاستماع إلى رؤى الشركات وتجاربها في الأسواق الدولية.

وتأتي المشاركة المصرية في المعرض في إطار دعم حضور المنتج المصري في المحافل الدولية، والتعريف بجودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والأسواق العالمية.

أرقام تكشف أهمية معرض Fruit Attraction

ويحظى معرض Fruit Attraction بمشاركة دولية واسعة، حيث شهدت دورة عام 2025 مشاركة نحو 2400 شركة عارضة، واستقبل أكثر من 121 ألف زائر من 152 دولة، على مساحة عرض بلغت نحو 162 ألف متر مربع، بما يعكس أهمية المعرض كمنصة دولية تجمع الشركات والمتخصصين في قطاع الخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة وزير التموين في المعرض واللقاءات المصاحبة له ضمن جهود الوزارة للاطلاع المستمر على التجارب الدولية والاستفادة من أحدث الممارسات في التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد واللوجستيات والأمن الغذائي، بما يدعم تطوير منظومة الأسواق وتحسين كفاءة تداول السلع في مصر.

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