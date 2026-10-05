إعلامي الوزراء: جميع التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من مزاعم حول وجود نقص في التطعيمات الروتينية للأطفال.

وأوضح المركز الإعلامي، فى بيان له اليوم / الاثنين / نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت توافر جميع التطعيمات الروتينية الأساسية للأطفال على مستوى الجمهورية، ونفت صحة ما يتم تداوله بشأن وجود نقص في التطعيمات المقررة ضمن البرنامج القومي للتطعيمات.

وذكرت الوزارة أن التطعيمات الروتينية متاحة بوحدات الرعاية الأولية بمختلف محافظات الجمهورية، مع وجود مخزون استراتيجي كافٍ، بما يضمن استمرار تقديم الجرعات المقررة للأطفال في مواعيدها وفقًا للجدول القومي للتطعيمات.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج التطعيمات الروتينية يبدأ منذ اليوم الأول من عمر الطفل، وتستمر الجرعات المقررة على مراحل خلال الشهور الأولى من العمر وحتى إتمام جرعات التطعيمات الأساسية المقررة عند عمر 18 شهرًا، وفقًا للجدول القومي المعتمد.

ولفتت الوزارة إلى أهمية التمييز بين التطعيمات الروتينية الأساسية المدرجة بالجدول القومي، والتي يتم توفيرها بصورة منتظمة، وبين بعض التطعيمات الإضافية التي ترتبط بمواسم أو فئات عمرية محددة، ويتم توفيرها وفقًا للاحتياجات والموسم، ومن بينها تطعيم الإنفلونزا الموسمية خلال فصلي الخريف والشتاء.

وتجدد وزارة الصحة والسكان دعوتها للأسر إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتطعيمات، والالتزام بمواعيد الجرعات المقررة للأطفال، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إشاعة البلبلة في المجتمع.