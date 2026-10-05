3 أفعال تعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه | احذرها

وضع قانون رعاية حقوق المسنين، عقوبات مشددة لكل من يرتكب أى مخالفات من شأنها تعريض حياة المسنين للخطر.

ومن بين هذه الجرائم 3 مخالفات تعرض مرتكبها للحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه .

الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه

في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمس

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

وفى حالة ترتب على أى مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .