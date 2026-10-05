التضامن: توقيع 8 بروتوكولات تعاون لصندوق رعاية المسنين

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، توقيع 8 بروتوكولات تعاون لصندوق رعاية المسنين، في خطوة تستهدف بناء منظومة أكثر تكاملًا واستدامة لرعاية كبار السن في مصر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين وشهر أكتوبر المخصص للاحتفاء بهم.

وتؤكد هذه الشراكات التوجه نحو تطوير مفهوم رعاية المسنين، بحيث لا يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، وإنما يمتد إلى توفير الحماية والرعاية الصحية، وتعزيز استقلالية كبار السن، والاستفادة من خبراتهم، ودعم أسرهم، وتهيئة بيئة مجتمعية أكثر احترامًا واحتواءً لهم.

وجاء بروتوكول التعاون الأول بين صندوق رعاية المسنين وجمعية الهلال الأحمر المصري، ووقعه كل من الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، والدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

خدمات الدعم والحماية لكبار السن

ويهدف البروتوكول إلى الاستفادة من شبكة متطوعي الهلال الأحمر المصري وانتشاره الجغرافي في تقديم خدمات الدعم والحماية لكبار السن، لا سيما الأولى بالرعاية والمقيمين بمفردهم، حيث من المقرر إدراج كبار السن ضمن خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات وموجات الحر والبرد، وتنظيم قوافل صحية، وتدريب الأسر ومقدمي الرعاية على الإسعافات الأولية الخاصة بكبار السن، فضلًا عن إعداد قاعدة من المتطوعين المدربين على التعامل مع احتياجات كبار السن.

أما بروتوكول التعاون الثاني، فتم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق رعاية المسنين، ومؤسسة الرعاية بالمحبة.

ويهدف البروتوكول إلى تكامل الأدوار في دعم منظومة رعاية كبار السن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية والعاملين في مجال رعاية كبار السن، حيث سيتم تدريب 100 مقدم رعاية صحية منزلية على مدار العام، وتوفير فرص عمل لمقدمي الرعاية، إلى جانب وضع آليات للمتابعة والتقييم.

ووقع البروتوكول كل من أيمن عبد الموجود،الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي،والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، والدكتورة ماجدة إسكندر، مؤسسة جمعية الرعاية بالمحبة.

أما بروتوكول التعاون الثالث، فجاء بين صندوق رعاية المسنين وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف توجيه جانب من تمويل المشروعات الأهلية إلى برامج رعاية كبار السن، وتعظيم أثر موارد الصندوقين من خلال آليات التمويل المشترك.

تمويل مشروعات الجمعيات

ويتضمن البروتوكول التعاون في تمويل مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية المسنين، وفقًا لأولويات صندوق رعاية المسنين، وبناء قدرات الجمعيات في تصميم وإدارة المشروعات الموجهة لكبار السن، وتطوير معايير موحدة لاختيار الجمعيات المستفيدة ومتابعة وتقييم أدائها، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات متكاملة لكبار السن في مصر.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، والدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وجاء بروتوكول التعاون الرابع بين صندوق رعاية المسنين وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووقعه كل من الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، والمهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التمكين الاقتصادي لكبار السن القادرين على العمل، والاستفادة من خبراتهم في الحرف التراثية والريفية، متضمنًا تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لكبار السن وأسرهم، إلى جانب تنفيذ برامج لنقل الخبرات من كبار السن إلى الشباب في مجال الحرف التراثية والريفية، وتسويق منتجات كبار السن من خلال المعارض ومنافذ الصندوق، فضلًا عن تأهيل أندية المسنين لتصبح مراكز للإنتاج الحرفي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المسنين والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بهدف دعم بقاء المسن داخل أسرته، وتعزيز دور الأسرة في رعايته، وتقوية الروابط بين الأجيال.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج لتوعية الأسر بحقوق المسن وأساليب رعايته وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2024، إلى جانب تنفيذ أنشطة مشتركة بين الأجيال تجمع كبار السن والأطفال والشباب، والاستفادة من مقار ومراكز المؤسسة في تقديم خدمات نهارية للمسنين، فضلًا عن دعم الأسر التي ترعى مسنًا من الأولى بالرعاية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، واللواء عبد الحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

كما وقع صندوق رعاية المسنين بروتوكول تعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية، بهدف تعظيم دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دعم كبار السن الأولى بالرعاية.

ويتضمن البروتوكول توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية للمسنين، ودعم دور الرعاية وكبار السن النزلاء والعاملين بها، وتقديم مساعدات للمسنين الأولى بالرعاية وفقًا لقواعد بيانات الصندوق، إلى جانب المشاركة في رعاية مبادرات الصندوق وفعالياته.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، ومصطفى عزت، ممثلًا عن مؤسسة أبو العينين الخيرية.

تعاون بين صندوق رعاية المسنين ومؤسسة جولدن ييرز

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المسنين ومؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية، بهدف نشر ثقافة الشيخوخة النشطة والصحية، ورفع الوعي لدى كبار السن وأسرهم، وذلك من خلال إطلاق حملة رقمية تبدأ خلال شهر أكتوبر، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.

ويتضمن البروتوكول إنتاج سلسلة من الفيديوهات التوعوية التي تتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بصحة كبار السن، من بينها الصحة البدنية والنفسية، والتغذية السليمة، والاستخدام الآمن للأدوية، إلى جانب إرشاد الأسر إلى أسس اختيار مقدم الرعاية المناسب وتنظيم العلاقة معه.

كما يتضمن البروتوكول نشر المحتوى التوعوي عبر المنصات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق رعاية المسنين والمؤسسة.

ووقع البروتوكول الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، والدكتورة ليلى خالد، الأمين العام لمجلس أمناء مؤسسة جولدن ييرز.

أما بروتوكول التعاون الثامن، فجاء بين صندوق رعاية المسنين وصندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ووقعه كل من الدكتورة عهود وافي، المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المسنين، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة.