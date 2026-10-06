عقود مؤشرات كندا ترتفع مع تراجع عوائد السندات العالمية وانخفاض أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد أند بورز تي إس إكس"، اليوم /الثلاثاء/، مع تحسن شهية المخاطرة بعد تراجع عوائد السندات العالمية وانخفاض أسعار النفط، رغم أن ضعف أسعار المعادن حد من المكاسب.

وصعدت عقود ديسمبر للمؤشر بنسبة 0.42 في المئة عند الساعة 06:03 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي.

وتراجعت أسعار النفط مع استمرار تدفقات الخام من الشرق الأوسط وإعلان مجموعة السبع الإفراج عن مخزونات طارئة، ما دفع خام برنت إلى ما دون 100 دولار للبرميل.. كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد أن سجل أعلى مستوى له في 24 عاما، ما قدم دعما إضافيا للأسواق.

لكن المخاوف من التضخم المرتفع وتزايد الديون الحكومية ما زالت تضغط على أسواق السندات والأسهم عالميا.. وتراجعت أسعار الذهب، ما أثر على معنويات المستثمرين في السوق الكندية الثقيلة بالسلع.

وكان مؤشر "ستاندارد أند بورز تي إس إكس" قد ارتفع في الجلسة السابقة مع صعود قطاع التكنولوجيا، رغم تراجع قطاعي الطاقة والمال.

وفي أخبار الشركات، حصلت شركة "جاميسون ويلنس" على الموافقة القضائية النهائية لصفقة استحواذها من قبل كيرين هولدينغز.

وسياسيا، فاز حزب انفصالي بفارق ضئيل في انتخابات كيبيك، في نتيجة قد تزيد من صعوبة مهمة رئيس الوزراء مارك كارني في الحفاظ على وحدة البلاد وسط خلاف تجاري مع الولايات المتحدة.